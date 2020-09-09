Мне не дали в банке кредит, подозреваю, что это ошибка, всегда все выплачивал. Один человек предложил улучшить историю, просит за это 25 тысяч. Это аферист или такое возможно? Денис Никифоров, ..

Мне не дали в банке кредит, подозреваю, что это ошибка, всегда все выплачивал. Один человек предложил улучшить историю, просит за это 25 тысяч. Это аферист или такое возможно?Денис Никифоров, строитель«На самом деле исправить свою кредитную историю, если там действительно обнаружены ошибки, можно и без посредников. Два раза в год заемщик имеет право запросить свой отчет в каждом БКИ бесплатно. Чтобы исправить ошибки в кредитной истории, надо обратиться с заявлением напрямую в бюро, где она хранится. В течение 30 дней БКИ должно проверить и исправить отчет, если есть неточности. Плату за подобные услуги БКИ не берут, поэтому к предложениям посредников за деньги решить вопросы с кредитной историей нужно относиться скептически», - рассказал заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.