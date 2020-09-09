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<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2020-pryamoj-efir-poryadok-vstupleniya-v-nasledstvo.html" target="_blank">Прямой эфир: «Порядок вступления в наследство»</a> - Сегодня поговорим о том, как вступить в наследство. Расскажем о порядке оформления наследства, о новшествах, которые приняли буквально недавно. А также подробно разберём ошибки, которые