Кремль помогает президенту Белоруссии Александру Лукашенко остаться у власти, надеясь получить солидные политические дивиденды. Эксперт Павел Усов считает, что взамен Москва потребует от главы соседнего государства подписать все дорожные карты по интеграции, после чего инициирует его отставку.

Кремль помогает президенту Белоруссии Александру Лукашенко остаться у власти, надеясь получить солидные политические дивиденды. Эксперт Павел Усов считает, что взамен Москва потребует от главы соседнего государства подписать все дорожные карты по интеграции, после чего инициирует его отставку.Лукашенко не очень удобный партнер для Москвы, но сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Кремль может выдавить из белорусского лидера максимальные уступки. Россия давно добивается подписания 30 дорожных карт по углубленной интеграции.Политолог Павел Усов обратил внимание: существует еще одна, 31-я дорожная карта, которая имеет принципиальное значение для Москвы. Эксперт напомнил, что о ее существовании говорил Дмитрий Медведев в бытность премьер-министром. Эта дорожная карта предусматривает формирование наднациональных политических органов Союзного государства, пояснил Усов.Из-за кризиса в Белоруссии пространство для маневров у Александра Лукашенко резко сузилось: отказаться от подписания дорожных карт он не в состоянии, считает эксперт. Кроме того, политолог напомнил о желании Москвы разместить военную базу в республике – этот вопрос тоже не исчез с повестки дня.Кремль, считает Усов, использует Лукашенко. Когда белорусский лидер подпишет все необходимые документы, и республика потеряет большую часть своего суверенитета, Россия избавится от Батьки, уверен эксперт."Но сейчас, понимая всю критичность ситуации, будут стремиться руками Лукашенко подавить протесты", – сказал Усов в эфире телеканала "Настоящее время".По сообщениям СМИ, Александр Лукашенко прибудет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 14 сентября. Кремль пока ограничивается осторожными заявлениями. Представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о визите главы соседнего государства 14 сентября говорить пока рано.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии. Он вступит в дело, если радикалы попытаются взять власть в республике силой, пояснил глава государства.