В небе над нейтральными водами Черного моря российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили некий объект. Он двигался в сторону границ нашей страны. На перехват ему ..

В небе над нейтральными водами Черного моря российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили некий объект. Он двигался в сторону границ нашей страны.На перехват ему поднялся истребитель Су-27, передает . Он приблизился к объекту, оказавшемуся стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 Военно воздушных сил США, и сопроводил его во время облета территории.