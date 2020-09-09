Россия не будет продавливать интеграцию с Белоруссией, пока у власти находится Александр Лукашенко. Нынешний президент крайне непопулярен в обществе, к тому же за попытки присоединения республики Москва подвергнется новому санкционному удару со стороны Запада, предупредил политолог Дмитрий Болкунец.

Россия не будет продавливать интеграцию с Белоруссией, пока у власти находится Александр Лукашенко. Нынешний президент крайне непопулярен в обществе, к тому же за попытки присоединения республики Москва подвергнется новому санкционному удару со стороны Запада, предупредил политолог Дмитрий Болкунец.Кремль понимает, что Лукашенко растерял поддержку в белорусском обществе. Подписание с ним договоренностей об интеграции приведет к всплеску антироссийских настроений в республике – Россия не может рисковать, считает Болкунец.Кроме того, Запад не будет спокойно наблюдать за попытками России поглотить Белоруссию и введет против Москвы новые жесткие санкции, предупредил Болкунец. Россия находится не в том состоянии, чтобы подвергать себя очередным экономическим рискам, считает он.Эксперт напомнил, что антироссийских настроений среди белорусских протестующих практически нет. Политолог выразил уверенность, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в соседней республике.Но вести диалог с Александром Лукашенко бесполезно, уверен Дмитрий Болкунец. Нынешний белорусский лидер – недоговороспособен, сказал эксперт в эфире телеканала "Настоящее время".Тем временем в Кремле отрицают намерения поглощения Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема о слиянии двух стран не стоит на повестке переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным источников, визит белорусского лидера в Москву состоится 14 сентября.Россия и Белоруссия на протяжении двух лет пытались согласовать дорожные карты по углубленной интеграции. Камнем преткновения стал вопрос о ценах на энергоносители. Александр Лукашенко считает, что Минск платит за поставляемый Москвой газ слишком дорого и сравнивал цены для Белоруссии и Смоленской области. Кремль увязывает решение вопроса об энергоносителях для Белоруссии с достижением договоренностей по интеграции.В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. По воскресеньям оппозиция собирает большие митинги в разных городах республики. Протестующие собираются у дома правительства и резиденции Александра Лукашенко.