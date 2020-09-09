Выжить и остаться человеком

Детские дневники военного времени ожили в сюжетах анимационного сериала, премьера которого состоялась в этом году. Последнюю серию российские зрители увидели в день окончания Второй мировой войны.Дети и война не должны соприкасаться. И все же наша страна знает тысячи таких историй. Десять из них вошли в сериал, созданный на основе «Детской книги войны» ИД «Аргументы и Факты». Проект создан при поддержке Института развития Интернета в рамках нацпроекта "Культура"Маленькие писатели прошли концлагеря, жили в оккупации, теряли близких и не теряли надежду. Каждая маленькая судьба стала частью огромной истории Великой Отечественной войны.«Все мы знаем, как тяжело бывает достучаться до молодой аудитории, и уверены, что говорить с молодежью на такие серьезные темы нужно именно через форматы с новаторским подходом. Можно привести в пример израильский инстаграм-проект «Дневник Евы Хейман», где в формате сторис от лица девочки Евы, умершей в Освенциме, рассказывается ее история. Это, что наша молодежь видит и потребляет, и то, через что мы можем до нее достучаться, донести определённые смыслы, - считает Светлана Сонина, заместитель генерального директора АНО «ИРИ», партнера анимационного проекта. - «Детская книга войны» уникальное издание, но мы прекрасно понимаем, что, возможно, не заставим современных детей и подростков её прочитать. Зато мы можем пересказать ее современным языком, привычным для пользователей социальных сетей».Все ролики доступны к бесплатному просмотру на сайте, на сайте , в соцсетях Вконтакте, Oдноклассниках и Фейсбуке, а также на видеохостинге .