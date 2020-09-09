10 сентября на площадке владимирского детского технопарка «Кванториум-33» состоится финал областного конкурса.

10 сентября на площадке владимирского детского технопарка «Кванториум-33» состоится финал IV областного конкурса на знание русского языка среди учащихся 7-8 классов «Грамотеи.РУ».Его организаторами выступают Департамент образования Владимирской области, Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой, кафедра русского языка Педагогического института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.«Конкурс проводится ежегодно с целью выявления, формирования и развития творческих способностей детей, развития их речевой культуры, формирования положительной мотивации к изучению русского языка обучающихся. В 2020 году темой конкурса «Грамотеи.РУ» стало устное народное творчество», – проинформировала директор Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.В феврале проходил полуфинальный этап конкурса «Грамотеи.РУ», который представлял собой дистанционную игру в сети Интернет на сайте WikiВладимир. Победителями полуфинала стали шесть команд:«Кудесники» из средней школы № 2 г. Владимира,«Василисы» из средней школы № 2 г. Гусь-Хрустального,«Толковые девчонки» из средней школы № 3 г. Юрьева-Польского,«Эрудиты» из Воровской средней школы Судогодского района,«Юный лингвист» из Второвской основной школы Камешковского района,«Вега» из Булатниковскойсредней школы Муромского района.Очная финальная игра состоится в форме командного конкурса с интернет-трансляцией в открытом доступе.