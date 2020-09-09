Возбуждено уголовное дело.

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя генерального директора по лесному хозяйству и лесозаготовкам АО «Гусевской леспромхоз», связанная с незаконной рубкой лесных насаждений, с причинением ущерба в особо крупном размере.По версии следствия, АО «Гусевской леспромхоз», на основании ранее заключенного с Департаментом лесного хозяйства администрации Владимирской области договором аренды лесного участка, с января по март в эксплуатационных лесах Семеновского участкового лесничества была произведена сплошная рубка древесины с максимально разрешенным объемом заготовки.- В период с марта по июнь 2020г. фигурант, достоверно зная о том, что на указанном участке заготовлен максимально разрешенный объем древесины, с использованием своего служебного положения, организовал и совершил силами нанятых работников незаконную рубку древесины, общей кубомассой 132 кубических метра, которой распорядился по своему усмотрению. В результате указанных противоправных действий ГКУ Владимирской области «Гусевское лесничество» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 400 000 рублей.В сентябре на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СО МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.(Фото: УФСБ России по Владимирской области)