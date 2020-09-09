Новый знакомый предложил за денежное вознаграждение помочь заключить контракт с энергетической компанией на поставку запчастей...

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО задержали подозреваемого в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть УВД по ВАО обратился гражданин. Он рассказал, что в сети «Интернет» познакомился с мужчиной, который представился высокопоставленным сотрудником одной из силовых структур.В ходе общения новый знакомый предложил за денежное вознаграждение помочь заключить контракт с энергетической компанией на поставку запчастей для специализированной техники. Заявитель согласился и договорился о встрече.При встрече потерпевший передал злоумышленнику 700 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Саратовской области сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина 48 лет. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.По данному факту СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73