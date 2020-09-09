Пытался помириться с девушкой и спалил машину. В Гусь-Хрустальном 35-летний местный житель обвиняется в поджоге автомобиля. Как установили правоохранители, мужчина в состоянии алкогольного

Пытался помириться с девушкой и спалил машину. В Гусь-Хрустальном 35-летний местный житель обвиняется в поджоге автомобиля. Как установили правоохранители, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил помириться с бывшей девушкой. Пришел к ней домой, но дверь никто не открыл. Перед домом обвиняемый заметил припаркованный автомобиль, который принадлежал бывшему мужу возлюбленной. Предположив, что мириться девушка не хочет