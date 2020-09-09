Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам России за помощью. Политик рассказала, что на самом деле происходит в республике.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам России за помощью. Политик рассказала, что на самом деле происходит в республике.По словам оппозиционера, к выборам 2020 года Александр Лукашенко подошел без реальной поддержки. Причинами того стали многолетний экономический кризис и отсутствие гражданских прав и свобод. Светлана Тихановская отметила, что у политика не было шансов на переизбрание.В ходе президентской кампании Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, – не допускать независимых кандидатов и отправлять их в тюрьмы или выдворять из страны. Кроме того, президент запретил международным наблюдателям следить за избирательным процессом."Даже учитывая это Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты", – подчеркнула Тихановская. Соратники оппозиционера установили тысячи фактов нарушений на участках. Порой на двух соседних участках итоги голосования были прямо противоположны."Легитимность Лукашенко не признана большинством стран. А главное – ее никогда не признают сами белорусы", – сказала оппозиционер.Президенту удается удерживать власть только благодаря силовикам. В борьбе с протестующими подчиненные Александра Лукашенко используют оружие, светошумовые гранаты и водометы. Десятки мирных граждан пострадали от рук милиционеров. Известно по меньшей мере о семи погибших.Светлана Тихановская перечислила три главных требования оппозиции – уход Александра Лукашенко с поста и проведение честных выборов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.17 Авг 2020 в 1:20 PDTОппозиционер поведала, что нынешняя революция не является антироссийской. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения с россиянами. поблагодарила всех граждан соседней страны, которые правдиво освещают протесты."Давайте не позволим необдуманным решениям политиков ударить по интересам Белоруссии и России. Поддержите белорусский народ", – заключила она.