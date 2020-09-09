Будут судить за убийство знакомого и кражи из дачных домов. В Гусь-Хрустальном на скамье подсудимых оказался 33-летний местный житель. Мужчина обвиняется в том, что убил знакомого с помощью

Будут судить за убийство знакомого и кражи из дачных домов. В Гусь-Хрустальном на скамье подсудимых оказался 33-летний местный житель. Мужчина обвиняется в том, что убил знакомого с помощью табуретки. История произошла в канун Нового года. По версии следствия, у 33-летнего мужчины возник конфликт с 53-летним знакомым на фоне личных неприязненных отношений. Ссора переросла в драку.