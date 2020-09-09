ОУР МО МВД России «Щербинский» г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Никитина Анатолия Павловича...

ОУР МО МВД России «Щербинский» г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Никитина Анатолия Павловича, 1984 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 28 августа 2020 года.Приметы: славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.Был одет: в футболку темно-синего цвета, джинсы темного цвета. При себе имел рюкзак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57