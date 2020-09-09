Обвиняемый нанес множественные удары руками, ногами, ножом и табуреткой по голове и телу 53-летнему знакомому.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Он обвиняется в убийстве знакомого. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, вечером 25 декабря прошлого годаобвиняемыйнанес множественные удары руками, ногами, ножом и табуреткой по голове и телу 53-летнему знакомому. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.Вину обвиняемый призналраскаялся. Кроме того, ранее судимый мужчинаобвиняется в серии краж, совершенных из дачных домов. Материальный ущерб от совершенных им преступлений составил около 24 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.