Общий объем твердых бытовых отходов, которые отправляют на переработку, увеличился вырос на 14%.

Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, в регионе действует комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами . В мунипалитетах внедряют систему раздельного сбора мусора. 30 контейнеров для раздельного сбора мусора установлено в Костроме, Солигаличе, Буе, Шарье, Галиче и Костромском районе. Процесс контролируют с помощью навигации ГЛОНАСС.За первые шесть месяцев жители области «намусорили», выбросив 92,9 тысяч тонн отходов. Из них на переработку пошли более 85,4 тысяч тонн, на 17% больше, чем за первое полугодие 2019 года. Остальные 5,1 тысяч тонн твердых бытовых отходов утилизовали.Губернатор Сергей Ситников дал поручение департаменту добиться 100% заключения договоров между региональным оператором, работающим в Костроме, и юридическими лицами для организации вывоза и утилизации отходов. Пока меньше половины юридических лиц в Костроме имеют такие соглашения.- Региональному оператору «ЭТМ» задача до декабря месяца обеспечить заключение договоров по полной базе юридических лиц, чтобы потом не возникало вопросов, что оператору не хватает денег. Нужно организовать эту работу надлежащим образом», - отметил Сергей Ситников.