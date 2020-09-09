В связи с этим заместитель прокурора объявил два предостережения начальникам управлений образования администраций города и района.

Прокуратура установила, что в некоторых образовательных учреждениях Коврова и Ковровского района недостаточно средств индивидуальной защиты, средств для дезинфекции, антисептиков и оборудования по обеззараживанию воздуха. Сообщают «». В связи с этим заместитель прокурора объявил два предостережения начальникам управлений образования администраций города и района. На проведенном совещании руководители управлений сообщили, что заключены дополнительные контракты на приобретение необходимого оборудования.