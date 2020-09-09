Фигурант обвиняется в хищении имущества, причастности к незаконному обороту наркотиков и иных преступлениях.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя.Сотрудниками полиция была получена информация о том, что в одной из квартир в районном центре в течение нескольких месяцев регулярно собираются наркозависимые граждане для немедицинского потребления наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий информация получила своё подтверждение. При осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство «дезоморфин» и шприц с остатками наркотиков. Позже был установлен подозреваемый в содержании притона и незаконном сбыте наркотических средств.В дальнейшем установлена причастность фигуранта к совершению других преступлений.По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый за денежное вознаграждение фиктивно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан, а в мае совершил кражу продуктов питания из сетевого магазина, причинив ущерб на сумму почти 4500 рублей.В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств); ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.