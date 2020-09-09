Фигурант обвиняется в хищении имущества, причастности к незаконному обороту наркотиков и иных преступлениях.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя.
Сотрудниками полиция была получена информация о том, что в одной из квартир в районном центре в течение нескольких месяцев регулярно собираются наркозависимые граждане для немедицинского потребления наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий информация получила своё подтверждение. При осмотре квартиры оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство «дезоморфин» и шприц с остатками наркотиков. Позже был установлен подозреваемый в содержании притона и незаконном сбыте наркотических средств.
В дальнейшем установлена причастность фигуранта к совершению других преступлений.
По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый за денежное вознаграждение фиктивно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан, а в мае совершил кражу продуктов питания из сетевого магазина, причинив ущерб на сумму почти 4500 рублей.
В отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств); ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), ст. 158 УК РФ (кража).
В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.