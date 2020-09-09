Планируется, что в год будет проводиться до 35 мероприятий в виртуальном концертном зале.

Завтра в Большом концертном зале Дома культуры города Покрова состоится торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного в рамках реализации проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».«На создание объекта в городском Доме культуры вместимостью 290 мест в 2020 году из федерального бюджета было направлено 2,5 млн рублей. Эти средства позволили приобрести специальное оборудование: экран, проектор, акустическую систему, цифровой микшерный пульт и все необходимые коммуникации для монтажа виртуального концертного зала», – рассказала директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Покров – самое крупное муниципальное образование Петушинского района, в котором живут 17 тыс. человек. Здание Дома культуры находится в центре города в шаговой доступности от всех социальных объектов, что удобно для аудитории. Помещение концертного зала располагается на первом этаже и доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, Дом культуры наладил сотрудничество с педагогическими коллективами городских школ в организации воспитания и досуга учащихся, сотрудничает со всеми образовательными учреждениями города. Это пять детских садов, три школы, учреждения дополнительного образования – Детская школа искусств, Центр развития творчества детей и юношества. Школьники являются постоянными участниками мероприятий, которые организует городской ДК. Плотное сотрудничество позволит в полной мере реализовать национальный проект, поскольку дети будут посещать концерты организованно.Планируется, что в год будет проводиться до 35 мероприятий в виртуальном концертном зале. Будут регулярно показываться филармонические концерты, что послужит приобщению жителей к лучшим образцам исполнительского искусства, развитию музыкальной культуры молодёжи. Каждая трансляция будет заметным событием в культурной жизни города.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)