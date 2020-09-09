Ещё одна история чудесного спасения животного неравнодушными жителями нашей области.

Ещё одна история чудесного спасения животного неравнодушными жителями нашей области. На этот раз фотографу-натуралисту Сергею Волкову не только в объектив, но и в руки попалась хищная птица - луговой лунь.По словам мужчины, она сидела на обочине дороги в Судогодском районе и очень странно себя вела: игнорировала шумные автомобили, хотя те проезжали совсем рядом. Подойдя ближе, Сергей заметил, что птица очень истощена и буквально просит о помощи. Натуралист решил взять её с собой и показать ветеринару. После обследования оказалось, что лунь сломал ключицу и без человеческой помощи погибла бы. Сейчас птице необходимо окрепнуть, ей рекомендована клетка с ограниченным пространством для восстановления крыла. Домик уже сделан, сообщает её спаситель, и теперь остаётся только ждать.