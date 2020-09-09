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<a href="https://33live.ru/novosti/09-09-2020-v-surgute-pri-stolknovenii-katera-i-barzhi-pogibli-lyudi.html" target="_blank">В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли люди</a> - На реке Обь в Сургуте столкнулись баржа и катер, на борту которого находились восемь человек, передает . В результате аварии на воде из них погибли четверо, еще четверо пострадали. На барже ..