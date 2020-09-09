Позолоченный купол рухнул с десятиметровой высоты во время работ по его установке на строящуюся церковь в одном из сел в одном из сел Тамбовской области, передает сайт . Сообщается, что ..

Позолоченный купол рухнул с десятиметровой высоты во время работ по его установке на строящуюся церковь в одном из сел в одном из сел Тамбовской области, передает сайт . Сообщается, что стрела не выдержала нагрузки из-за сильного ветра. Верхняя часть и основание купола были повреждены. В результате ЧП никто не пострадал. Произошедшее попало на видео.