В деловой поездке в Севастополь участвуют 7 перспективных предприятий 33-го региона.

8 сентября в Севастополь с деловой миссией прибыли представители малых и средних предприятий Владимирской области. Цель – наладить взаимовыгодные контакты, обменяться опытом, выстроить сотрудничество в сфере импортозамещения, расширить рынки сбыта собственной продукции.Бизнес-миссия организована торгово-промышленными палатами двух регионов (ТПП Владимирской области и Севастопольской торгово-промышленной палатой) при большой поддержке владимирского регионального центра поддержки предпринимательства ГАУ «Бизнес Инкубатор».В деловой поездке в Севастополь участвуют 7 перспективных предприятий 33-го региона. В течение четырех дней гости представят различные направления бизнеса: производство продуктов питания, носочно-чулочной продукции, измельчителей древесных отходов для нужд ЖКХ и муниципалитетов, полиуретановых материалов, биотоплива; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.Сегодня в Севастопольской ТПП состоится презентация владимирских предприятий, а также пройдет биржа контактов в формате B2B с потенциальными деловыми партнерами Севастополя. Представители торгово-промышленных палат подпишут соглашение о сотрудничестве. Затем работа участников бизнес-миссии продолжится на севастопольских предприятиях.(Фото: Пресс-служба ТППВО)