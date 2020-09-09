Фигурант нашел банковскую карту и использовал её для совершения покупок в супермаркетах города.

В конце июля в УМВД России по городу Владимиру обратилась от 46-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денег с её банковского счета. Потерпевшая пояснила, что накануне потеряла банковскую карту, привязанную к счету.Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру в ходе оперативно - розыскных мероприятий установили, что банковской картой несколько раз расплачивались в торговых точках города. В одном из случаев во время оплаты дополнительно была использована бонусная карта, зарегистрированная на имя девушки. Оперативники установили личность и местонахождение владелицы бонусной карты и в ходе опроса установили, что она передавала её своему знакомому во время совершения покупок, однако оплату за товар молодой человек производил сам.В дальнейшем по подозрению в хищении денег полицейские задержали 28-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант нашел банковскую карту потерпевшей в одном из дворов Владимира. Воспользовавшись бесконтактной оплатой, молодой человек совершал покупки в супермаркетах города. В общей сложности своими противоправными действиями злоумышленник нанес потерпевшей ущерб на сумму 9 000 рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Сотрудники полиции напоминают, что при утере банковской карты необходимо сразу позвонить на номер «горячей линии» банка и заблокировать карту, особенно, если она оснащена функцией бесконтактной оплаты.