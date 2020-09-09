Показ спектакля "Доходное место" состоится на сцене Владимирской областной филармонии.

Спасибо врачам! 11 сентября Владимирский академический театр драмы открывает новый 172-й театральный сезон. На первый спектакль сезона "Доходное место" по Александру Островскому артисты пригласили врачей Владимирской области в рамках акции «Спасибо врачам». Тем самым они хотят сказать спасибо врачам за их нелегкий труд и самоотверженность в период пандемии коронавируса. Говорится на театра. Отметим, что показ спектакля состоится на сцене Владимирской областной филармонии.Напомним, п произошел 29 июня. Причиной возгорания стало короткое замыкание во время электротехнических работ. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Серьезно повреждены большой зал и главная сцена.