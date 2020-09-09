Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 198. Новых случаев заболевания — 32 в 12 муниципальных

Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 198. Новых случаев заболевания — 32 в 12 муниципальных образованиях. Это на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 583. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (7-мь новых пациентов). На втором месте Муром и