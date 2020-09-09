Для лечения инфекционных заболеваний в области развёрнуто 1287 коек, в том числе 903 –для пациентов с коронавирусом

В администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция первого заместителя Губернатора Сергея Шевченко. Общение с журналистами было посвящено вопросам развития социальной сферы региона. Основное внимание – вопросам здравоохранения и коррективам, внесённым в жизнь региона эпидемиологическими ограничениями. По информации пресс-службы администрации Владимирской области, в настоящее время коэффициент распространения инфекции Covid-19 в регионе составляет 1,0. Этот показатель соответствует уровню ограничений, реализуемых сегодня на территории региона по предписанию Роспотребнадзора.Для лечения инфекционных заболеваний в области развёрнуто 1287 коек, в том числе 903 –для пациентов с коронавирусом (из них занята 301 койка) и 384 койки для лечения пациентов с внебольничной пневмонией (занято 150). 525 коек оснащены подачей кислорода, 123 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На ИВЛ в настоящее время находятся 22 пациента.