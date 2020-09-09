По данным на утро 9 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 32 случая заболевания.

Осенью число вновь заболевших коронавирусом стало расти быстрее. Если в августе отмечалось 20-25 случаев в день, то теперь эти цифра неуклонно стремиться за 30. Это может быть связано и с выходом жителей из отпусков, началом работы образоватлеьных учреждений, и с погодными условиями. Как известно, респираторные вирусные заболевания "предпочитают" осенне-весенний период.По данным на утро 9 сентября 2020 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 32 случая заболевания. Нетрадиционно "выступил" Гусь-Хрустальный район - там всего 2 случая. Во Владимире заболели семь человек. Теперь с начала пандемии общее число подтвержденных случаев зараженных новым коронавирусом составило 6583.