Гусь-Хрустальный остается центром производства стекольных изделий.

Губернатор Владимирской области рассказал о создании кластера стекольной промышленности в процессе поездки на завод «ДекорСтайлГласс» в Гусь-Хрустальном. Завод - победитель регионального конкурса «Экспортёр года Владимирской области – 2019» в номинации «Прорыв года». Это одно из немногих предприятий, которое в период пандемии только увеличивает количество рабочих мест. В этом году завод получил государственную поддержку из областного Гарантийного фонда на сумму 75 млн рублей.- Стекольная промышленность – одна из базовых для экономики нашего региона. Она производит 5,2 процента всего объёма промышленной продукции. Отмечу, что, например, объём годового выпуска стеклобутылок в регионе составляет 1,8 млрд штук – это пятая часть общероссийского выпуска данной продукции. В 2019 году рост объёма выручки в этом сегменте составил 112,7 процентов в соотношении к предыдущему году. Индекс стекольного промышленного производства за тот же период вырос на 105,2 процента», – рассказал Владимир Сипягин.