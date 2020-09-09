Финальным мероприятием в Ковровском районе стало участие общественников в тематическом мероприятии «Безопасный двор».

Во Владимирской области члены общественных советов при территориальных органах МВД России завершили акцию «Каникулы с общественным советом». В Ковровском районе финалом акции стало участие общественников в тематическом мероприятии «Безопасный двор».Мероприятие, организованное на базе одной из библиотек, направлено на профилактику безопасного поведения детей и подростков на улицах города.Специально для юных участников акции сотрудники ОГИБДД и ОПДН совместно с общественниками оформили несколько тематических площадок.Побывать в роли инспектора ГИБДД и оценить дорожную обстановку, изображенную на рисунке, смог каждый, кто посетил площадку «Дорога без опасности». Задача юных инспекторов заключалась в том, чтобы найти нарушителей ПДД и рассказать о том, какое именно правило перехода проезжей части нарушили участники движения. Полицейские отметили, что дорожную азбуку мальчишки и девчонки знают хорошо.Ещё одна площадка - «Опергруппа на выезд». Здесь ребята смогли примерить бронежилет и каску, подержать в руках резиновую палку и наручники, а также узнать, как спецсредства помогают полицейским при несении службы.В ходе мероприятия члены общественного совета провели с ребятами беседы, напомнив, что правила личной безопасности крайне важно соблюдать не только на улице, но и в быту.Общественники и полицейские пожелали всем успешного учебного года и вручили полезные подарки – световозвращающие брелоки.