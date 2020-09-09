В Рязани завершился 3 этапе Кубка Российского автомобильной федерации по картингу "Серия Ротакс Макс".

В Рязани завершился 3 этапе Кубка Российского автомобильной федерации по картингу "Серия Ротакс Макс". В соревнованиях принял участие и юный гусевчанин картингист Илья Берёзкин. После субботней квалификации спортсмен стартовал со второй позиции и сразу начал борьбу за лидерство, но всё же уступил своему земляку из Коврова - Дмитрию Данилушкину. Но уже во втором финале развернулась нешуточная борьба. И под конец гонки Илья всё-таки вырвал победу у своих соперников. Теперь команда собирается на новый этап соревнований в Ростов.