Постановление принято после многочисленных обращений от бизнес-сообщества.

Законодательное собрание рекомендовало муниципалитетам региона освободить от единого налога на вмененный доход предпринимателей - представителей малого бизнеса , пострадавших от коронавирусных ограничений и ранее не получивших поддержки от государства. Постановление принято после многочисленных обращений от бизнес-сообщества. Компенсировать выпадающие доходы муниципалитетов предполагается за счет федеральных средств.Владимир Киселёв председатель Законодательного собрания Владимирской области:-Учитывая то, что бюджеты органов местного самоуправления недополучат достаточно серьезные денежные средства из-за того, что мы освобождаем эту категорию налогоплательщиков, плюсом, к сожалению, собираемость ряда других налогов она тоже падает из-за коронавируса . Мы предлагаем областной администрации компенсировать выпадающие доходы органов местного самоуправления за счёт тех денежных средств, которые у нас пришли из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.