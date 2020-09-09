Сотрудники полиции задержали обвиняемого на территории города.

В сентябре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-21015» на одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный. Результаты проведенной проверки подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении умышленного уничтожения имущества. Им оказался 35-летний местный житель.Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей девушке с намерением помириться, но дверь квартиры никто не открыл. Выйдя на улицу, злоумышленник обратил внимание на припаркованный во дворе дома автомобиль, принадлежащий бывшему мужу девушки. Фигурант предположил, что мужчина является препятствием в их взаимоотношениях и решил уничтожить автомобиль «соперника». Злоумышленник поджог сиденье авто и скрылся. Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).В настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.