По сведениям сайте стопкоронавирус.рф

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, 9 сентября оперативный штаб в своей сводке зафикисровал одну смерть от новой коронавирусной инфекции во Владимире.Также, по сведениям Роспотребнадзора, на утро 9 сентября во Владимирской области отмечается 32 новых лабораторно подтвержденных случая заражения.По статистике штаба, сегодня больше всего в России погибло от заболевания жителей Санк-Петербурга - 22 человека. В два раза меньше умерло в Москве и свердловской области. Всего за сутки подтверждено 142 летальных случая с коронавирусом. С начала эпидемии 18 135 человек умерло от COVID-19.