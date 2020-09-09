Из-за большой загруженности и усталости женщина случайно оставила в вагоне электропоезда на станции «Китай-Город» сумку с денежными средствами...

На имя начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене поступило письмо от 37-летней москвички, в котором она просит выразить благодарность старшему оперуполномоченному 5 отдела полиции старшему лейтенанту полиции Александру Бирюкову.Автор письма рассказала, что в конце августа, возвращаясь домой с работы, из-за большой загруженности и усталости случайно оставила в вагоне электропоезда на станции «Китай-Город» Таганско-Краснопресненской линии сумку с денежными средствами в размере 149 тысяч рублей и документами, принадлежащими организации, в которой она работает.Женщина обратилась в полицию столичного метрополитена. Ее заявление принял в работу старший лейтенант полиции Александр Бирюков. В ходе проверочных мероприятий полицейским были просмотрены камеры видеонаблюдения и установлен круг возможных очевидцев. Менее чем за сутки Александр Бирюков установил местонахождение оставленной сумки и вернул ее законной владелице в целости и сохранности.Со словами благодарности жительница столицы обратилась в адрес Управления внутренних дел на Московском метрополитене. «Хочу выразить благодарность старшему лейтенанту полиции Бирюкову А.А. и сказать большое спасибо за чуткость, понимание, за его добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей, проявление высокого профессионализма, мастерства, инициативы», – говорится в обращении.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18