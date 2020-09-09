Актер Федор Добронравов признался, что любит все свои работы в кино. Популярность ему принесли роли в сериалах Сваты и Ликвидация. За собственную творческую биографию знаменитости не стыдно.

Актер Федор Добронравов признался, что любит все свои работыв кино. Популярность ему принесли роли в сериалах "Сваты" и "Ликвидация". Засобственную творческую биографию знаменитости не стыдно.Тем не менее, Федор Добронравов считает, что популярность у аудитории– "палка о двух концах". Из-за народной любви многие артисты превращались вактеров одной роли."Взять хотя быВячеслава Тихонова с его Штирлицем", – заметил Федор Добронравов. Также звездасериала "Сваты привела в пример актера Бориса Бабочкина, который запомнилсязрителю только как исполнитель роли Чапаева.Знаменитостьподчеркнула, что на судьбу не жалуется. Федор Добронравов считает, чтосамые лучшие роли у него еще впереди.Добронравов не скрывает, что болен работой. Ради того,чтобы играть на сцене и сниматься в кино, артист многое вытерпел. Например,безденежье. В 1990-м актеру пришлось мыть полы в Третьяковской галерее, зарабатывая на хлеб."Той зарплаты, которую я получал в театре, не хваталокатастрофически, у меня к тому времени было уже двое детей", – признался актерсериала "Сваты".7 Июл 2020 в 11:27 PDTВ сложные минуты поддерживала супруга.По словам звезды сериала "Сваты", жена взяла на себя все домашние дела,занималась воспитанием сыновей. "Дала мне возможность заниматься толькопрофессией. Я очень благодарен ей за это", – поведал актер сериала "Сваты".