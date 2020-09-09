Актер Федор Добронравов признался, что любит все свои работы
в кино. Популярность ему принесли роли в сериалах Сваты и Ликвидация. За
собственную творческую биографию знаменитости не стыдно.
Актер Федор Добронравов признался, что любит все свои работы
в кино. Популярность ему принесли роли в сериалах "Сваты" и "Ликвидация". За
собственную творческую биографию знаменитости не стыдно.
Тем не менее, Федор Добронравов считает, что популярность у аудитории
– "палка о двух концах". Из-за народной любви многие артисты превращались в
актеров одной роли.
"Взять хотя бы
Вячеслава Тихонова с его Штирлицем", – заметил Федор Добронравов. Также звезда
сериала "Сваты привела в пример актера Бориса Бабочкина, который запомнился
зрителю только как исполнитель роли Чапаева.
Знаменитость
подчеркнула, что на судьбу не жалуется. Федор Добронравов считает, что
самые лучшие роли у него еще впереди.
Добронравов не скрывает, что болен работой. Ради того,
чтобы играть на сцене и сниматься в кино, артист многое вытерпел. Например,
безденежье. В 1990-м актеру пришлось мыть полы в Третьяковской галерее, зарабатывая на хлеб.
"Той зарплаты, которую я получал в театре, не хватало
катастрофически, у меня к тому времени было уже двое детей", – признался актер
сериала "Сваты".
7 Июл 2020 в 11:27 PDT
В сложные минуты поддерживала супруга.
По словам звезды сериала "Сваты", жена взяла на себя все домашние дела,
занималась воспитанием сыновей. "Дала мне возможность заниматься только
профессией. Я очень благодарен ей за это", – поведал актер сериала "Сваты".