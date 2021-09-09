Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков. В частности, аналитическая ..

Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков.В частности, аналитическая команда инвестбанка стала первой по региону EMEA в категориях «Аналитика российского рынка», «Металлургический и горнодобывающий сектор России» и «Акции малой и средней капитализации России». В отраслях «Нефть и газ России» и «Телекоммуникации и медиа России» аналитики ВТБ Капитал заняли второе место.В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли Дмитрий Глушаков («Металлургический и горнодобывающий сектор России»), Дмитрий Лукашов («Нефть и газ России») и Елена Сахнова («Акции малой и средней капитализации России»), вторые места – Владимир Скляр («Энергетика EMEA») и Иван Ким («Телекоммуникации и медиа России»), третьи места – Михаил Шлемов («Банки и финансовый сектор России») и Владимир Скляр («Акции малой и средней капитализации России»).«Из года в год мы подтверждаем свое лидерство в России среди инвестиционных банков. Аналитическая команда ВТБ Капитал – это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более трех тысяч обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации – наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки», – сказал Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал.В тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом – отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.