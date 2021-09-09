Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев посетил строительную площадку энергоблока №2 Белорусской атомной электростанции. Он проверил текущую готовность объекта.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев посетил строительную площадку энергоблока №2 Белорусской атомной электростанции. Он проверил текущую готовность объекта.Лихачев ознакомился с ходом "горячей" обкатки реакторной установки энергоблока – это самый важный этап пуско-наладочных работ. Также гендиректор "Росатома" оценил готовность объектов пускового комплекса и провел совещание с участием генерального подрядчика заказчика – РУП "Белорусская АЭС". Они обсудили текущие вопросы сооружения второго энергоблока.Готовность блока – 87%, работы идут по плану, сообщил гендиректор "Росатома". Госкорпорация наращивает кооперацию российских и белорусских специалистов, отметил он."В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году", – сказал Лихачев.Двухреакторная Белорусская атомная электростанция сооружается в городе Островец. Ее суммарная мощность составит 2400 МВт. Объект строится по российскому проекту III+, который полностью соответствует рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности, а также международным нормам.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в республике может появиться вторая атомная электростанция. В случае необходимости Минск построит ее, невзирая на критику Запада. "Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", – сказал глава государства.