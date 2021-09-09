Четырем рыбакам грозят реальные сроки за незаконную ловлю рыбы в госзаказнике. Как сообщает природоохранная прокуратура, факт браконьерства выявлен в государственном природном заказнике

Четырем рыбакам грозят реальные сроки за незаконную ловлю рыбы в госзаказнике. Как сообщает природоохранная прокуратура, факт браконьерства выявлен в государственном природном заказнике регионального значения “Окско-Клязьминская пойма”. Там двое жителей региона при помощи ставных сетей из лесочного материала ловили рыбу. Длина сетей 67 метров. Такой способ ловли рыбы незаконный. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы.