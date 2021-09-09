Во Владимирской области на 9 сентября выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 9 сентября выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 38 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию 19 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 10 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 0 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 50 714 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 686 случаев во Владимире, 5918 - в Гусь-Хрустальном районе, 5493 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.