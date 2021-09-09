В марте этого года часть сооружения обрушилась.

«Владимирводоканал» запросил конкурсные предложения на ремонт . Сооружение на трассе М-7 обрушилось в марте текущего года.Как сообщили в мэрии, конструкция является технологическим переходом, построенным для обеспечения доступа «Владимирводоканала» к обслуживаемым объектам.В процессе эксплуатации вышла из строя металлическая опора, что привело к повреждению бетонных плит перекрытия и асфальта. В связи с опасностью передвижения по мосту он сейчас перекрыт.«По оценкам экспертов стоимость работ составит 5,4 млн рублей», - уточнили в горадминистрации.В качестве аналога вдоль трассы М-7 «Волга» построен временный пешеходный переход, отделённый от дороги бетонными блоками и деревянными щитами, которые способствуют предотвращению попадания на пешеходов воды и грязи.