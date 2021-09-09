После столкновения с автомобилем мотоциклист получил серьезные травмы. Авария произошла около 8 часов вечера накануне. На проспекте Ленина рядом с домом №35 легковушка сбила мотоциклиста.

После столкновения с автомобилем мотоциклист получил серьезные травмы. Авария произошла около 8 часов вечера накануне. На проспекте Ленина рядом с домом №35 легковушка сбила мотоциклиста. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Лада Ларгус 75-го года рождения двигался со стороны областного суда по второстепенной дороги. При выезде на проспект он не уступил дорогу мотоциклисту на Хонде, произошла