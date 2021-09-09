Николя Саркози известен как видный политический деятель и 23-ий президент Французской республики.

Николя Саркози известен как видный политический деятель и 23-ий президент Французской республики.Отец будущего президента Пал Надь-Боча был выходцем из венгерского дворянского рода и носил фамилию Шаркези. Впоследствии семье пришлось уехать из Будапешта и превратиться в Саркози. Мужчина получил французское гражданство, сочетался браком с француженкой с примесью еврейской крови и обосновался в Париже. 28 января 1955 года пара произвела на свет Николя Саркози.Брак родителей Николя вскоре распался. Воспитанием будущего президента и его двоих братьев в основном занимался дедушка, который считал, что мальчики должны ощущать себя коренными французами.В школе Николя учился очень посредственно и не проявлял стремления к учебе. Тем не менее, Саркози закончил католическую школу, а потом стал магистром гражданского права и начал строить политическую карьеру во Франции.Уже в 28 лет Саркози был избран мэром города Нёйи-сюр-Сен, затем во главе молодежного комитета поддерживал будущего президента Франции Жака Ширака. Позже при содействии влиятельного политика Саркози стал депутатом нижней палаты парламента.Далее политическая карьера Саркози развивалась еще более стремительно. На всех государственных должностях мужчина проявлял себя очень активным и лояльным политиком. В 2002 году Саркози был избран президентом и занимал этот пост в течение пяти лет.Став главой государства, Саркози сразу приступил к реформированию различных сфер. Многие изменения коснулись французской Конституции. Однако больше всего президента волновала внешняя политика. Своей основной задачей лидер считал налаживание отношений с Евросоюзом. Политика Саркози во многом не находила поддержки у народа, и в 2012 году французы предпочли ему Франсуа Олланда.Личная жизнь Саркози развивалась не менее бурно. Политик трижды был женат. Последней избранницей мужчины стала известная топ-модель Карла Бруни. Все жены подарили Саркози наследников. В 2010 году политик стал дедушкой, а через год молодая избранница сделала его отцом в четвертый раз.Николя Саркози не раз становился подозреваемым в различных делах по совершению незаконных действий. Общественность пыталась обвинить экс-президента в торговле влиянием, в коррупции и в злоупотреблении служебными полномочиями. Расследование по делам, в которых фигурировало имя политика, продолжалось несколько лет.1 марта 2021 года парижский суд признал экс-главу Франции виновным в коррупции и торговле влиянием. Политик был приговорен к трем годам лет лишения свободы, два из них — условно. Позже выяснилось, что и один год реального заключения Николя Саркози сможет отбыть дома.