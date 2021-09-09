Со слов задержанного, изъятый у него наркотик предназначался для последующего сбыта путем тайников-закладок...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО на территории Алтуфьевского района задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков на Костромской улице был задержан 37-летний приезжий. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято 27 свертков с веществом общей массой более 50 граммов, в которых, согласно справке об исследовании, содержится наркотическое средство – героин. Во время задержания мужчина сбросил два свертка на землю. По результатам исследования, в данных свертках также содержится наркотическое средство – героин.Со слов задержанного, наркотик предназначался для последующего сбыта путем тайников-закладок.По данному факту следствием ОМВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29