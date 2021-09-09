Злоумышленник в ночное время с помощью специальных инструментов снял 2 фары с автомобиля, припаркованного на Осеннем бульваре, и скрылся на мотоцикле...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже фар с автомобиля иностранного производства.В полицию обратился житель района, который рассказал, что, выйдя утром к своему автомобилю марки «Порше Каен», припаркованному около дома на Осеннем бульваре, не обнаружил 2 передние фары.Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник, в ночное время приехавший на мотоцикле в район Крылатское, припарковал его во дворе соседнего дома и, выбрав момент, когда никого не было, с помощью специальных инструментов снял 2 фары с автомобиля, убрал их в рюкзак и скрылся в сторону Московской области.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и в Московской области задержали 27-летнего подозреваемого.При обыске в гаражном боксе у задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты похищенные фары, а также еще несколько комплектов автомобильных фар.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93