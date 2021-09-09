Первыми батареи потеплеют в школах, детсадах и больницах.

Исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев подписал постановление о начале отопительного сезона в детских садах, школах, больницах и других учреждениях соцсферы. Батареи начнут теплеть с 13 сентября.«Включение систем должно произойти не позднее 1 октября. Решение о подаче ресурса принимает руководитель организации», - в мэрии.О дате старта отопительного сезона в жилых домах Владимира пока не сообщается.Напомним, что в 2020 году отопление в «социалке» дали 18 сентября.