Первыми батареи потеплеют в школах, детсадах и больницах.
Исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев подписал постановление о начале отопительного сезона в детских садах, школах, больницах и других учреждениях соцсферы. Батареи начнут теплеть с 13 сентября.
«Включение систем должно произойти не позднее 1 октября. Решение о подаче ресурса принимает руководитель организации», - в мэрии.
О дате старта отопительного сезона в жилых домах Владимира пока не сообщается.
Напомним, что в 2020 году отопление в «социалке» дали 18 сентября.