Очередной факт хищения двухколесного транспорта произошел в Коврове. Подозреваемый задержан.

6 сентября в МО МВД России «Ковровский» обратилась 35-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащего ей велосипеда. По словам заявительницы, велосипед хранился на лестничной площадке.Сумма причиненного ущерба превысила 10 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, в том числе, отработали лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. В результате по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан ранее судимый ковровчанин, проживающий в одном доме с потерпевшей.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что продал велосипед незнакомому мужчине.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Полиция напоминает: соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить Ваше имущество:Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.1. Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.3. Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.4. Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.5. Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок. При этом полицейские, которые обнаружат похищенное транспортное средство, обязаны будут его изъять и передать законному владельцу – таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денежных средств.Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или сбыть похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.