09.09.2021

2021-09-09 15:15:05

Порода владимирский тяжеловоз в этом году отмечает 75-летний юбилей

Первый заместитель губернатора Александр Ремига с рабочим визитом посетил владимирскую госплемконюшню. В этом году породе Владимирский тяжеловоз исполнилось 75 лет. Где и как пройдут праздничные мероприятия и чем помогут знаменитой конюшне? Об этом в нашем репортаже



Красивые, мощные, добрые - владимирский тяжеловоз, один из главных брендов тридцать третьего региона. Уникальную породу разводят в конюшне имени Владимира Фомина. Проблем здесь сейчас не так много, как десять лет назад, когда предприятие осталось практически без финансирования, но появились новые трудности - рассказывает директор Илья Симаков.



Илья Симаков, директор ГБУ "Государственная конюшня имени Владимира Ивановича Фомина":



- Нас застраивают сейчас. Я думаю, жители будут жаловаться, что пахнет лошадьми или навозом. Нужно делать проект и все же строить навозохранилище, потому что мы сейчас навоз храним на открытой площадке.



На лошадях сильно сказалась аномальная летняя жара, много средств было потрачено на ветеринаров и различные препараты. Также необходимо обновить и систему вентиляции.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Бытовые вопросы у конюшни есть и их нужно закрывать однозначно.



Сейчас руководство как раз формирует перечень, мы его представим на следующей неделе губернатору. И, я думаю, губернатор поддержит, будут выделены средства.



Но, несмотря на трудности, в этом году в конюшне опять прибавление - родились 4 кобылки и 2 жеребца. В России сейчас всего 400 владимирских тяжеловозов, более двухсот живут у нас в области. В начале октября в честь юбилейной даты - 75 лет породе - в регионе проведут большой фестиваль. Владимирскую конюшню посетили гости из "Богдарни", именно там и пройдет праздник в честь Владимирского тяжеловоза.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Будут гости из других регионов, будут сопутствующие мероприятия, которые рассчитаны на увеличение туристического потока во Владимирскую область. Будет красочно и интересно. И у нас задача - провести всероссийский турнир.



От владимирской конюшни в турнире будут участвовать три жеребца. За звание лучшего поборется и четырехлетний Вагнер, сын одного из самых титулованных воспитанников владимирской конюшни - Гука, он сейчас живет в Германии. В конюшне надеются, что Вагнер сможет превзойти знаменитого отца.



Наталья Головешкина, Екатерина Таманова, Семен Карпов. «Вести-Владимир».