Ремонт Владимирского академического театра драмы обойдётся госказне в 844 млн рублей. Проект восстановления проходит госэкспертизу. Об этом сообщил директор ГБУ «Облстройзаказчик» Дмитрий ..

Ремонт Владимирского академического театра драмы обойдётся госказне в 844 млн рублей. Проект восстановления проходит госэкспертизу. Об этом сообщил директор ГБУ «Облстройзаказчик» Дмитрий Грибов.Окончательная стоимость станет известна к концу сентября. ПСД согласуют с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Порядка половины суммы уйдёт на закупку нового оборудования. В театре появится возможность использования 3D-декораций, спецэффектов, техника для синхро- и сурдоперевода, а также тифлокомментирования. Количество зрительских мест останется прежним – 660.По словам директора учреждения Бориса Гунина, театр станет местом, куда можно будет прийти к 10 утра, выпить чашечку кофе, зайти в интернет-кафе, почитать книги, посетить музей.В планах актёров − открытые репетиции. При помощи летних спектаклей труппа намерена оживить пространство вокруг здания.Напомним, что возгорание площадью 500 квадратных метров произошло 29 июня прошлого года. В результате пожара серьезно повреждены сцена и зрительный зал, а также фойе театра. Во Владимире уже начался , которого обвиняют в случившемся.По версии гособвинения, огонь в помещении вспыхнул от искры во время сварочных работ. Сначала загорелись шторы, потом стены и спинки кресел.