Владимиро-Суздальский музей-заповедник расторг договор с компанией «Тектоника», которая подготовила и Богородице-Рождественского собора в Суздале. Об этом сообщил гендиректор ВСМЗ Сергей ..

Владимиро-Суздальский музей-заповедник расторг договор с компанией «Тектоника», которая подготовила и Богородице-Рождественского собора в Суздале. Об этом сообщил гендиректор ВСМЗ Сергей Рыбаков.По мнению руководителя музея, проектировщики не способны предоставить выполнение всех пунктов, предусмотренных в техзадании.Напомним, что 7 сентября «33Live.Ru» сообщал, что историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации Золотых ворот во Владимире. Акт о положительном заключении .Как стало известно, рецензия комиссии подписана на следующий день после расторжения контракта.«Учреждение приняло попытку подготовить ПСД на восстановление за свой счёт. По Золотым воротам сумма контракта составила 7,43 млн, по Богородице-Рождественскому собору − 6,24 млн рублей. Срок по первому объекту вышел 19 июня, по второму – 18 марта, но документация не была получена. Итоговый проект содержит ряд замечаний – отсутствуют целые разделы, прописанные в ТЗ. Появилось ощущение, что подрядчик не готов их исправить. По условиям договора, больше 10 суток задержки – существенный срок, а мы ждали несколько месяцев. Поэтому мы приняли решение о расторжении соглашения в одностороннем порядке», - подчеркнул Сергей Рыбаков.Он также добавил, что в акте историко-культурной экспертизы также присутствует ряд замечаний.В свою очередь, компания «Тектоника» подала на ВСМЗ в суд и требует признать работу выполненной. С учётом порядка рассмотрения таких дел и возможных апелляций, ВСМЗ не сможет заказать новый проект ещё в течение года. На разработку новой ПСД может уйти до полутора лет. Сроки восстановления памятников культурного наследия могут быть сдвинуты на три года.