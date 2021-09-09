Не смогли выполнить все пункты при проектировании. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике расторгли контракт с организацией, которая подготовила проект по реставрации Золотых ворот.

Не смогли выполнить все пункты при проектировании. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике расторгли контракт с организацией, которая подготовила проект по реставрации Золотых ворот. Он встал почти в 7,5 миллионов рублей. Специалисты этой же фирмы готовили документацию для Богородице-Рождественского собора в Суздале. Здесь сумма контракта составила больше 6 миллионов рублей. По обоим объектам проекты в срок не предоставили.